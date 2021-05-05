Прокурор Виталий Пономаренко трижды закрывал дело, однако его решение каждый раз отменяли.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+".

Как сообщила Венедиктова на своей странице Facebook, прокурор трижды закрывал и каждый раз его решения были отменены: один раз решение об отмене вынес Высший антикоррупционный суд, а дважды - соответствующие постановления отменил и.о. председателя САП Максим Грищук.

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", - отметила она.

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Что было до этого

В октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", в первый раз закрытое прокурором САП Виталием Пономаренко.

21 января 2021 года прокурор Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". Впоследствии расследование дела возобновили.

9 апреля прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+". Однако позже его решение отменил и.о. председателя САП Максим Грищук.

В НАБУ неоднократно призывали Венедиктову заменить прокурора.

Дело "Роттердам+": что известно

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

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Автор: Денис Прядко