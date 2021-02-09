Для завершения российского проекта нет никаких законных и технических возможностей.

"Северный поток-2" практически невозможно достроить, для этого нет ни технических, ни юридических возможностей.

Читайте такжеDer Spiegel: "Северный поток-2" - самый большой позор Германии во внешней политикеОб этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина.

"Когда достроят сказать трудно, но возможностей законных и технических для завершения проекта – я не вижу. Юридически это будет под санкциями и мало какая компания на это решится. А технически трубоукладочная баржа "Фортуна" не оборудована для работы на больших глубинах. Если ее начнут переоборудовать, то любая компания, которая этим занимается, автоматически попадает под санкции".

Эксперт отметил, что пока что санкции не заработали, потому что баржа "Фортуна" работает в датских водах на сравнительно небольшой глубине до 30 метров (100 футов). А санкции включаются с глубин больше 30 м. Но на участке есть и большие глубины поэтому механизм санкций придется применить.

"Часть трубопровода так же должна пройти в немецких водах, где есть и свои трудности", - подчеркивает Крутихин.

Он напомнил, что все работы были остановлены по требованию неправительственной экологической организации, которая обратила внимание властей на то, что проект нарушает экологическое законодательство страны.

Что этому предшествовало

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Автор: УНИАН