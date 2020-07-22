Помпео прибыл в Данию для обсуждения ситуации с "Северным потоком-2" (видео)

Именно через воды Дании должен пройти последний кусок трубы, которая будет доставлять газ из России прямо в Германию по дну Балтийского моря

США против российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Американский госсекретарь Майк Помпео прибыл в Копенгаген, чтобы обсудить ситуацию. Ведь именно через воды Дании должен пройти последний незаконченный кусок трубы, которая будет доставлять газ из России прямо в Германию по дну Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект стоит 11 миллиардов долларов и готов на 90%.

"Москва хочет лишить Киев миллиардов долларов за транзит и монополизировать поставки энергоносителей в Европу. Поэтому Вашингтон уже наложил санкции на европейские корабли-трубоукладчики", - подчеркивает издание.

Подробнее об этом можно узнать и следующего видеоматериала:

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