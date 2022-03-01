Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" по согласованию с Вооруженными силами Украины восстановили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ситуация осложнена боевыми действиями. За это наши бригады не могут добраться до места повреждений сетей. Ремонтные бригады оперативно восстановят электроснабжение всех клиентов, которые остаются без света, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалисты компании восстановили электроснабжение в 29 населенных пунктах. Без света остаются 80 населенных пунктов, в том числе значительная часть города Мариуполь.

Ремонтные бригады ДТЭК готовы восстановили электроснабжение как только получат разрешение ВСУ, пояснили в пресс-службе.

В Киевской области восстановлено электроснабжение для 23 тыс. клиентов в 36 населенных пунктах. Без света остаются 50 населенных пунктов. Ремонтные бригады ДТЭК ждут разрешения ВСУ для проведения восстановительных работ.