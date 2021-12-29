Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Кабинет министров продлил до конца 2022 года действие специальных пошлин на сжиженный газ, дизельное топливо и уголь, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

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Так, пошлина относительно тяжелых дистиллятов (газойля), импортируемых из России трубопроводным транспортом, установлена в размере 4%. В эту категорию попадает российское дизтопливо.

Относительно некоторых видов сжиженных газов и углеводородов спецпошлина составляет 3%, а спецпошлина на импорт угля – 65%.

Пошлина не распространяется на импорт антрацита независимо от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (для использования в металлургической и коксохимической промышленности).

Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с содержанием летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

В то же время признаны утратившими силу постановления Кабинета министров, которыми вводились аналогичные спецпошлины на российские дизтопливо, сжиженный газ и энергетический уголь.

Это постановление действует до 31 декабря 2022 года или после отмены Россией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.

Спецпошлина:

18 июля 2019 года правительство ввело специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа, а с 1 мая 2020 года - угля.