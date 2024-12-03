Речь идет об уплате налогов десятью ключевыми сетями АЗС в Украине.

Известные сети АЗС – ОККО, WOG, МОТТО, UPG, БРСМ-Нафта, KLO – в третьем квартале 2024 года обеспечили поступления в государственный бюджет на уровне 2,61 млрд грн.

Об этом сообщил директор компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"По ТОП-10 сетей по количеству АЗС (сети OKKO, WOG, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, KLO, SHELL, VST, MOTTO) общая уплата в 3 кв. составила 2,609 против 2,655 млрд грн во 2 кв. 2024 года", – сообщил эксперт.

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Как ранее сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС - в частности OKKO, WOG, Параллель, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, Укрнафта, МОТТО, KLO – выросла в среднем на 30-35%.