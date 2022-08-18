Независимый профсоюз энергетиков призвал власти сохранить достижение прошлогодней реформы облэнерго, от которой зависит возможность ремонтировать электросети и готовиться к отопительному сезону в условиях войны.

Письмо к президенту опубликовано на странице профсоюза в Facebook.

"Благодаря преимуществам методологии стимулирующего тарифообразования, операторы систем распределения имеют возможность в условиях дефицита средств осуществлять финансирование расходов путем перераспределения между статьями структуры затрат. В частности покрывать расходы на аварийно-восстановительные работы, выплачивать заработную плату", - отмечается в письме профсоюза.

Энергетики подчеркнули, что сейчас RAB-тариф это единственная возможность подготовки к ОЗУ, ремонтам сетей и выплате зарплаты.

"Финансирование необходимых работ по ликвидации аварий, восстановления поврежденного оборудования, финансирование заработной платы и тому подобное являются необходимыми условиями для обеспечения социально-значимой функции надлежащего электроснабжения потребителям Украины и удачной подготовки энергохозяйства операторов систем распределения к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг.", - подчеркивают в Независимом профсоюзе энергетиков.

Напомним, в 2021 году начало действовать новое стимулирующее инвестиции RAB-регулирование. Участники рынка утверждали, что благодаря ему облэнерго впервые за 30 лет получили возможность привлекать больше средств для обновления и развития электросетей.