Аналитик позитивно оценил приобретение "Метинвестом" крупнейшей в Украине компании по добыче коксующегося угля.

Экономический аналитик, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко озвучил главный плюс приобретения "Метинвестом" акций "Покровской угольной группы" в Донецкой области.

По мнению эксперта, это может стимулировать часть жителей ОРДЛО переехать на подконтрольные Украине территории. Об этом сообщает "Обозреватель".

Как отметил Охрименко, на прифронтовых территориях наблюдается дефицит рабочих мест. А "Метинвест" после приобретения "Покровской угольной группы" будет платить зарплаты, будут заказы, будет работа.

Читайте такжеПриобретение "Метинвестом" "Покровской угольной группы" является позитивным шагом для Украины - эксперт"И с другой стороны и "Метинвесту" это нужно. В таких корпорациях идеально иметь все свое", – заявил аналитик.

Эксперт не исключает, что часть людей из ОРДЛО приедет на подконтрольные Украине территории, увидев, что есть рабочие места.

"Возможно какая-то часть людей из оккупированных территорий увидит, что есть работа, и приедут", – отметил Охрименко.

Эксперт позитивно оценил приобретение "Метинвестом" крупнейшей в Украине компании по добыче коксующегося угля, который в дефиците после начала войны на Донбассе.

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Автор: УНИАН