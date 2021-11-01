Руководитель "ОдесаГаз-Постачання" сообщил, что каждый из бытовых потребителей вовремя получит необходимое количество газа.

В ноябре отпускная цена газа для бытовых потребителей будет снижена с 9,2 грн. до 7,96 грн. за м3.

Об этом по завершению Конгресса местных и региональных советов при президенте Украины сообщил директор ООО "ОдесаГаз-Постачання" Станислав Высторопский.

Он поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о важности сохранения тарифов на газ для людей на уровне прошлого года, о чем был подписан соответствующий меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и местными властями. Станислав Высторопский отметил, что снижения тарифов удалось достичь именно благодаря этому. "Это позволяет населению покупать газ по фиксированной цене, а не текущей рыночной, которая составляет более 30 000 гривен", – сказал Станислав Высторопский.

Руководитель "ОдесаГаз-Постачання" сообщил, что каждый из бытовых потребителей вовремя получит необходимое количество газа. Он также заявил, что компания дала свое согласие на уменьшение цены в рамках действующих договоров для потребителей, своевременно выполняющих условия договоров.

"Мы благодарны ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" за предложение заключить новый Договор на поставку природного газа для населения и вступление в балансирующую группу в составе государственной компании. Сообщаем о своем согласии на заключение нового договора на поставку природного газа для населения и вступление в балансирующую группу", – сказал Станислав Высторопский. Он также добавил, что цена поставки на ноябрь будет снижена за счет внутренних ресурсов "ОдесаГаз-Постачання".

По словам директора "ОдесаГаз-Постачання", дальнейшая стоимость голубого топлива будет корректироваться. "Ценовая политика по поставкам природного газа для бытовых потребителей на последующие периоды поставки будет корректироваться после вступления в балансирующую группу в составе "Нефтегаз Трейдинга", – подчеркнул Станислав Высторопский.

Руководитель газоснабжающей компании отметил, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" более полугода безупречно выполняет договор купли-продажи природного газа от 28 апреля 2021 г. "Благодаря этому одесситы могут своевременно получать природный газ по фиксированной цене", – сказал Станислав Высторопский.

Справка. ООО "ОдесаГаз-Постачання" основано в 2015-м году. Компания обеспечивает закупку природного газа для более 500 тысяч домохозяйств и более 3 000 предприятий Одессы и Одесской области. Сегодня в компании работает 180 работников, обслуживающих потребителей через абонентские участки, call-центр, электронные каналы коммуникаций.

Стоит отметить, что "ОдессаГаз-Снабжение" является полноправным участником Американо-Украинского Делового Совета (The U.S.-Ukraine Business Council).

USUBC более 26 лет выступает за меры по улучшению условий двусторонней торговли, бизнеса и инвестиций. Организация занимается продвижением торговых и инвестиционных интересов американских компаний на рынке Украины и продвижением торговых и инвестиционных интересов украинских предприятий в США.

Автор: Иван Бойко