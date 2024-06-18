БРСМ, Мотто, Avantage и VST: стали известны аутсайдеры рынка горючего по уплате налогов, - данные 'А-95'

Сети-аутсайдеры автозаправок в I квартале уплатили налогов менее 1 грн на литр горючего, тогда как лидеры – до 2,83 грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные директором Консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном.

В первой десятке сетей по количеству АЗС самый плохой результат по уплате налогов показывает Мотто – 0,68 грн/л. Чуть больше уплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нафта заплатила всего 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть более чем в три раза больше аутсайдеров.

"Интересное наблюдение. Кто как платит налоги, тот почти так и донатит. Это какой-то генетический код бизнеса, а точнее, его владельцев. На примере топливного рынка это видно невооруженным глазом. Ответственно заявляю: грош цена вот этим разговорам, мол, из бюджета деньги украдут, а я лучше задоначу куда надо. Это полная фигня, могу доказать на цифрах, что те донаты не достигают и 10% от суммы "сэкономленных" налогов. Правда также то, что тем, кто реально хочет помогать, хватает сил и на налоги, и на мощные донаты", – написал эксперт.

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Он отметил, что поддерживает любые методы "воздействия" на сети, которые недоплачивают налоги.

"Без волшебной палки уже не работает. Много критики в адрес налоговой, мол, беспредельничает, блокирует деятельность, требует доплатить налоги! Такой фон возникает из-за того, что на поверхности в основном оказываются случаи с "белым" или относительно прозрачным бизнесом. Потому что тому, кто платит, это обидно, они чувствуют, что правда на их стороне. А когда налоговая трясет барыг, это всегда происходит тихо. Потому что они знают, что реально украли государственные деньги, это легко доказать, это привлечет внимание общества и поэтому лучше не кричать", – подчеркнул Куюн.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.