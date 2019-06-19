Киевские власти предупредили, что запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля может привести к остановке ТЭЦ-5

Запуск новой модели рынка электроэнергии с 1 июля и одновременное прекращение существующей системы расчетов за электроэнергию может привести к остановке столичной ТЭЦ-5, а также создает риски для стабильности энергосистемы страны.

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Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

«ТЭЦ-5 не останавливалась более 50 лет! Сегодня мы имеем реальный риск остановки ее работы со всеми техногенными последствиями», - отметил он.

По словам Пантелеева, это связано с тем, что с 1 июля, когда должен заработать новый рынок электроэнергии, будет разрушена существующая система расчетов за электроэнергию, при этом новая система еще не создана.

«Очевидно, что прекращение существующей системы расчетов спровоцирует колоссальный дефицит с оборотными средствами для расчетов за электроэнергию с ее производителями», - считает зампредседателя КГГА.

По его словам, под угрозой находится не только столичная ТЭЦ, но и стабильность энергосистемы страны, что уже является вопросом национальной безопасности.

«Это ударит не только по ТЭЦ. Все без исключения, даже «зеленые», не смогут получить средства за произведенную электроэнергию. При таких условиях многие производители просто остановятся, до лучших времен. За счет чего тогда поддерживать надежность энергосистемы? Не только Киев, а вся страна окажется перед угрозой перебоев электроснабжения. А это уже вопрос национальной безопасности и заслуживает внимания СНБО», - написал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский намерен подать в Верховную Раду проект закона о переносе запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года в связи с неготовностью рынка и большими рисками неконтролируемого роста цен на электроэнергию.

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции Закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка в Украине на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.