Минагрополитики запустило Интерактивный отчет по рынку купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
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"Мы полностью открываем обществу все данные о земельных отношениях в режиме реального времени. Такая система уже давно представлена на сайте Госгеокадастра. Теперь в несколько модифицированном виде она есть и на сайте Минагрополитики", – рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Тарас Дзьоба.
По его словам, Интерактивный отчет с обобщенными сведениями на сайте Минагрополитики включает информацию об общем количестве сделок, площади участков, их общую стоимость и медианную цену за 1 га; общая площадь участков по каждой из областей, также общую стоимость земельных участков и их среднюю цену; динамику купли-продажи за последние три месяца; анализ показателей по размеру земельного участка и целевому назначению.
"Благодаря этим данным можно увидеть, насколько вариативна цена, и как она отличается в тех или иных территориальных общинах", – отметил Дзьоба.
Рынок земли в Украине:
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
- 16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.
- Ранее в правительстве прогнозировали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине достигнет около 50 тыс. гривен за гектар.