Украинцы смогут отслеживать все данные о земельных отношениях в режиме реального времени.

Минагрополитики запустило Интерактивный отчет по рынку купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Мы полностью открываем обществу все данные о земельных отношениях в режиме реального времени. Такая система уже давно представлена на сайте Госгеокадастра. Теперь в несколько модифицированном виде она есть и на сайте Минагрополитики", – рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Тарас Дзьоба.

По его словам, Интерактивный отчет с обобщенными сведениями на сайте Минагрополитики включает информацию об общем количестве сделок, площади участков, их общую стоимость и медианную цену за 1 га; общая площадь участков по каждой из областей, также общую стоимость земельных участков и их среднюю цену; динамику купли-продажи за последние три месяца; анализ показателей по размеру земельного участка и целевому назначению.

"Благодаря этим данным можно увидеть, насколько вариативна цена, и как она отличается в тех или иных территориальных общинах", – отметил Дзьоба.

Рынок земли в Украине: