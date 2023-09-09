По его словам, сам факт зернового соглашения подтверждает и признает тот факт, что Россия блокирует украинские порты.

Успешные военные операции продемонстрировали, что баланс сил между Россией и Украиной сильно изменился, и последней больше не нужна и не выгодна зерновая сделка.

Об этом в эфире TVP World заявил турецкий геополитический аналитик Йорук Ишик.

По его словам, сам факт зернового соглашения подтверждает и признает тот факт, что Россия блокирует украинские порты. Но успешная передача оружия и его изобретательное использование Украиной изменили ситуацию: без какого-либо соглашения из украинских портов уже вышли 4 корабля, они успешно достигли Босфора без каких-либо договоренностей с россиянами.

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"Баланс полностью изменен. Украина меняет военно-морскую историю. Украинские порты могут быть открыты, и Украина начнет торговать с миром", – заявил Ишик.

Эксперт также подчеркнул, что единственное судно, на которое напали россияне, это судно с флагом Палау, не имеющим здесь никакого дипломатического влияния и представительства. При этом все четыре корабля, вышедшие из украинских портов, принадлежат международным банкам и крупным странам, поэтому Россия никогда не решится их атаковать. Так что в текущей ситуации Украина должна выбирать суда крупных компаний для захода в украинские порты, и это позволит вернуть свободное судоходство.

Напомним, президент Турции Эрдоган призвал G20 пойти на компромисс с Россией по зерновому соглашению и попросил мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's и вновь подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

В ответ на это глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не отменять санкции против РФ. "Работает сила, а не компромиссы", – отметил Ермак.