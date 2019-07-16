Украинские аграрии намолотили более 17 миллионов тонн зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 12 миллионов тонн, или 51% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 15 июля намолотили 17,4 миллиона тонн ранних зерновых с площади 5,1 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 12 миллионов тонн с площади 3,3 миллиона га, или 51% к прогнозу, при средней урожайности 35,9 ц/га; ячменя - 4,9 миллиона тонн с площади 1,5 миллиона га, или 61% к прогнозу, при урожайности 32,4 ц/га; гороха - 497 тысяч тонн с площади 223 тысячи га, или 78% к прогнозу, при урожайности 22,3 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 16 тысяч тонн с площади 6 тысяч га (5%), а овса - 5 тысяч тонн с площади 2 тысячи га (1%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 1,9 миллиона тонн с площади 838 тысяч га, или 65% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.