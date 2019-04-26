"Укрлендфарминг" инвестировал 140 тысяч гривень в развитие детей в Сумской области

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" занимает активную позицию, что касается проектов, связанных с развитием детей.

"Укрлендфарминг" поддерживает развитие внешкольных учебных заведений Украины и детских занятий искусством в Сумской области. Только за последние полгода он профинансировал проекты на сумму более 140 тысяч гривень. Предприятия холдинга помогают в строительстве и восстановлении клубов культуры в селах, поддерживают детские школы искусств, творческие коллективы и студии.

Сумская область - пример эффективного взаимодействия между агробизнесом и общинами. "Укрлендфарминг" профинансировал участие воспитанников студии спортивного бального танца "Грация" Белопольского района Сумской области во Всеукраинском турнире "Энергия танца", который состоялся в апреле в Харькове. Коллектив вернулся победителем. Участники хореографического коллектива "Домино", который находится в пгт. Краснополье Краснопольского района Сумской области, получили финансовую помощь для участия в фестивале "Аллегро Карпаты" в Яремче.

"Очень приятно видеть счастливые глаза детей. С каким восторгом и энтузиазмом они занимаются любимым делом! - делится впечатлениями Заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" Василий Лобода. - Занятия искусством является базовой предпосылкой для гармоничного развития личности. Я убежден, что ответственный бизнес должен поддерживать развитие талантливых детей. Мы в "Укрлендфарминг" занимаем активную позицию, что касается проектов, связанных с развитием детей. И это имеет свои плоды - наши подопечные привозят награды, их переполняет счастье и они готовы бороться за лучшее будущее. Это вселяет надежду".

"Хореографический коллектив" Лилея" Садовской детской школы искусств (Сумского района Сумской области), в составе которого 33 участника, успешно представил Сумскую область в международном фестивале-конкурсе хореографического искусства" Сузирья Украины" в Киеве, - отметила руководитель коллектива Анна Скляренко. - Мы завоевали место лауреата первой степени аж в трех номинациях. Мы благодарны "Укрлендфарминг" и персонально Василию Лободе, которые остаются нашим постоянным партнером. Эти победы мы с радостью делим вместе с ними ".

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тысяч га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.