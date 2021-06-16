В одном из регионов паутина покрыла более километра дороги.

Вблизи городских окраин в австралийском штате Виктория после наводнения образовались крупные паутины – на деревьях и кустах. Местные жители связывают загадочные вуали с проливными дождями.

Об этом пишет BBC News.

В одном из регионов паутина покрыла более километра дороги.

Эксперты объясняют, что пауки производят избыток паутины, чтобы подняться на возвышенность. Вероятно, миллионы пауков выбросили шелк на близлежащие деревья.

"Наземным паукам надо очень быстро отрываться от земли. Пауки-шелкопряды поднимаются и цепляются за растительность, чтобы иметь возможность убежать", – говорит старший куратор отдела насекомых из местного музея Виктории, доктор Кен Уокер.

В то же время член городского совета Кэролин Кроссли в комментариях журналистам отметила, что в этой местности наблюдали нашествие пауков и раньше, но такие масштабы она видит впервые.

"Это не было страшно – это было красиво. Все укрылось в этой красивой паутине, все деревья и заборы. Солнце в это время заходило, и свет становился прекрасным. Просто надо видеть, как эта паутинная волна вздымается и облегает ландшафты", – сказала она.

Женщина добавила, что паутина была целой, кишащая множеством крошечных пауков: "Факт, что он (лист паутины) не отделился, как будто эти пауки скоординировали свои действия, чтобы создать эту невероятную инсталляцию пейзажного искусства или что-то подобное этому".

Другая местная жительница Аманда Трегэр ответила, что ее семья сначала ошибочно приняла паутину за сетку на обочине дороги: "Я видела это раньше, но такое – никогда. Это было просто невероятно".

Ожидается, что паутина распадется на этой неделе.

Австралийцы счастливы видеть это неземное зрелище после ужасной погоды в предыдущие несколько дней.

Сильные дожди и ветер накрыли большую часть Виктории на прошлой неделе. В результате наводнения погибло два человека в салонах своих авто. Сотни домов в штате остались без света.

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Автор: Яна Ставская