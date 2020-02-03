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Когда лишний вес не помеха: ехидна выжила под колесами благодаря жиру (фото)

16:20, 03 февраля 2020
Экология
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Элеонора - возможно, самая упитанная ехидна Австралии / Фото: Facebook, Bonorong Wildlife Sanctuary

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Об этом сообщает в Facebook Bonorong Wildlife Sanctuary.

По данным сообщества, ехидну сбила машина. Но животное отделалось лишь испугом и парой синяков.

"Вполне возможно, самая жирная ехидна, которую мы когда-либо видели! Эта прекрасная леди была сбита машиной, но, к счастью, отделалась только парой мелких синяков!" - говорится в сообщении.

В приюте ехидне дали имя Элеанор и уже выпустили ее на волю.

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