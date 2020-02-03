Когда лишний вес не помеха: ехидна выжила под колесами благодаря жиру (фото)

Ехидну назвали Элеонорой. Ее осмотрели ветеринары и уже отпустили на волю.

В Австралии ехидна выжила под колесами авто благодаря тому, что имела лишний вес.

Читайте такжеВ Австралии десятки коал умерли от голода в срубленном лесу

Об этом сообщает в Facebook Bonorong Wildlife Sanctuary.

По данным сообщества, ехидну сбила машина. Но животное отделалось лишь испугом и парой синяков.

"Вполне возможно, самая жирная ехидна, которую мы когда-либо видели! Эта прекрасная леди была сбита машиной, но, к счастью, отделалась только парой мелких синяков!" - говорится в сообщении.

В приюте ехидне дали имя Элеанор и уже выпустили ее на волю.