Когда лишний вес не помеха: ехидна выжила под колесами благодаря жиру (фото)
16:20, 03 февраля 2020Экология
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Ехидну назвали Элеонорой. Ее осмотрели ветеринары и уже отпустили на волю.
Элеонора - возможно, самая упитанная ехидна Австралии / Фото: Facebook, Bonorong Wildlife Sanctuary
В Австралии ехидна выжила под колесами авто благодаря тому, что имела лишний вес.
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Об этом сообщает в Facebook Bonorong Wildlife Sanctuary.
По данным сообщества, ехидну сбила машина. Но животное отделалось лишь испугом и парой синяков.
"Вполне возможно, самая жирная ехидна, которую мы когда-либо видели! Эта прекрасная леди была сбита машиной, но, к счастью, отделалась только парой мелких синяков!" - говорится в сообщении.
В приюте ехидне дали имя Элеанор и уже выпустили ее на волю.
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