Важное условие: на поиски есть только 11 секунд.

Популярность оптических иллюзий поражает, поскольку это тот тип головоломок, которые всегда имеют одинаковые условия задачи. Вы ищете на фото или картинке что-то странное или лишнее, меняются только сами изображения.

На этот раз УНИАН предлагает вам интересную головоломку, которая может вызвать мерцание в глазах. Перед вами 154 верблюда на сером фоне. Все 153 животных одинаковы, только одно из них имеет незначительное отличие.

Найдите его за 11 секунд, чтобы выйти абсолютным победителем!

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У каждого есть свои способы для поиска предметов на фото. В этом случае советуем вам приближать различные участки изображения, если время уже истекло.

Не расстраивайтесь, если не нашли чудака быстро - это действительно сложная задача.

Правильный ответ на фотоиллюзию:

Другие головоломки для проверки внимательности:

На днях мы публиковали живописную фотоиллюзию, на которой изображены магнолии. Среди невероятных цветов спрятался воробей, которого вам надо обнаружить всего за 7 секунд.

Также попробуйте справиться с "аппетитной" оптической иллюзией. На этот раз вам придется определить, из какой тарелки успел украсть еду хитрый кот.

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