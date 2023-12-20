Многие наши привычки к нам приходят от мам и бабушек, но не все то, что было полезно 20-30 лет назад, актуально сейчас.

Некоторые люди счиитают, что нужно промывать курицу в воде, потому что это якобы помогает удалить вредные бактерии, которые могут быть на мясе.

Однако санитарные службы утверждают, что такая практика ничего не дает. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что мыть курицу не нужно.

По словам Дэрина Детвайлера, доктора философии, автора, консультанта и профессора пищевой политики в Колледже профессиональных исследований Северо-Восточного университета, мыть курицу не только не нужно, но и может принести больше вреда, чем пользы, сообщает Health.

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"Мыть птицу? Все, что вы делаете, - это заражаете патогенными микроорганизмами всю остальную кухню", - сказал он. "На самом деле вы не делаете ничего, что повысило бы безопасность продуктов".

Приготовление курицы - самый простой способ избежать пищевых отравлений

То, что вам не нужно мыть курицу, не означает, что вы можете не прибегать к мерам предосторожности. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, около миллиона американцев ежегодно болеют из-за зараженного мяса птицы, наибольшую обеспокоенность вызывает сальмонелла.

По данным CDC, примерно 1 из 25 упаковок курицы заражена сальмонеллой. Хотя не все эти заболевания могут быть связаны с курицей, сальмонелла ежегодно вызывает около 1,35 миллиона инфекций, 26 500 госпитализаций и 420 смертей в США - больше, чем любая другая бактерия.

Инфекция, вызванная сальмонеллой, может вызвать диарею, лихорадку и боль в животе в течение четырех-семи дней. Но в редких случаях бактерии могут попасть в другие части тела, такие как кровь, суставы или мозг, и вызвать тяжелые заболевания.

Понятно, почему люди хотят принять меры предосторожности, например, помыть курицу, чтобы избежать отравления сальмонеллой, но ополаскивание курицы не уничтожит никакие патогены, говорит Детвайлер.

"Обычно люди думают, что могут смыть бактерии, но гораздо безопаснее просто приготовить продукт", - сказала Health Киара Ланди, диетолог стационарного отделения клиники Майо в Аризоне. "Если они готовят курицу при температуре 165 градусов, то это должно убить все бактерии".

Промывание курицы повышает риск пищевого отравления

"Исследователи доказали, что при мытье курицы "болезнетворные бактерии распространяются по всей раковине, вокруг крана, ручки и по бокам", - пояснил Детвайлер.

В обсервационном исследовании Министерства сельского хозяйства США участникам было предложено приготовить сырое мясо птицы и салат. Исследователи обнаружили, что у 60 % тех, кто решил помыть курицу, в раковине были обнаружены бактерии. А 26 % из тех, кто мыл птицу, в итоге стали причиной перекрестного заражения: бактерии из птицы попали в салат.

Идея мыть курицу, по-видимому, берет свое начало в способах приготовления пищи, которым люди научились у родителей, бабушек и дедушек, объясняет Детвайлер.

Небольшое исследование, проведенное в 2021 году, показало, что это действительно так - участники сказали, что "на их методы приготовления курицы в первую очередь повлияла семья".

Детвайлер объяснил, что несколько поколений назад курицу перед приготовлением необходимо было мыть, поскольку люди чаще забивали или ощипывали своих собственных цыплят. Однако в наши дни это стало практически неактуальным.

"Если говорить о птице, которую мы покупаем для приготовления пищи, то она подготовлена и упакована для того, чтобы мы могли буквально вынуть ее из пакета и положить в духовку", - говорит Детвайлер

Еще один вариант - люди просто делают это по привычке, объяснил Ланди, объединяя сырую птицу с другими ингредиентами, которые обычно моют в продуктовых магазинах.

Как безопасно приготовить курицу – другие советы

Помимо того, что курицу можно не промывать, есть и другие меры, которые помогут снизить риск получить пищевое отравление от птицы.

Сразу после покупки сырой курицы люди должны решить, хотят ли они приготовить ее в ближайшие пару дней - в этом случае она может оставаться в холодильнике, или же они собираются съесть ее позже в течение недели, объясняет Лэнди. В этом случае ее следует положить в морозильную камеру.

Размораживая курицу, не следует оставлять ее надолго на столе. И не следует готовить ее в замороженном виде, объясняет Детвайлер.

Размораживая курицу, Лэнди объяснил, что лучше не подвергать ее воздействию холодной воды, чтобы ускорить процесс.

"Вы хотите избежать опасной зоны от 40 до 140 градусов, где патогенные микроорганизмы размножаются быстрее всего", - сказал он. "Предпочтительнее размораживать в холодильнике в течение нескольких дней".

CDC также рекомендует упаковывать курицу в пакет при покупке продуктов, чтобы сок не вытек на другие продукты. По этой же причине следует убедиться, что курица хранится в надежном контейнере или на нижних полках холодильника.

В процессе приготовления сырую курицу следует держать на отдельной разделочной доске, чтобы она не соприкасалась с другими продуктами, а все кухонные принадлежности, которые касаются сырой курицы, следует мыть со средством для мытья посуды в горячей воде.

По словам Детвайлера, после приготовления курица хранится в холодильнике в течение трех-четырех дней. Если люди надеются съесть ее позже этого срока, ее следует хранить в морозилке.

Если у кого-то вошло в привычку мыть курицу или он хочет продолжать это делать, CDC рекомендует делать это как можно более безопасно.

Это означает, что нужно осторожно полить водой курицу, чтобы снизить риск разбрызгивания, сразу же после этого вымыть раковину и прилегающие к ней поверхности, а также тщательно вымыть руки

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