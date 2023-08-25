Будущая мама выразила беспокойство по поводу того, что над ее ребенком будут издеваться.

Одна женщина сомневается в том, какое имя выбрал ее муж для своего ребенка, она обеспокоена тем, что над ним будут издеваться из-за этого. Причина в том, что это имя персонажа из "Властелина колец". Что еще интереснее, так это то, что у ребенка будет индийское имя.

Как пишет mirror, обратившись к Reddit за советом, женщина объяснила: "Я белая, а он индиец. У нас роды в январе. Я поднимала тему имени в первом триместре. У меня было несколько комбинаций имени и отчества, которые хорошо сочетались друг с другом. Моим лучшим выбором была Майла. Он говорит, что хочет, чтобы у нее было индийское имя. Поэтому он предложил Майю, и я пошла на компромисс, чтобы избежать такого имени, как Рия, которое напоминает мне обо всем, что рифмуется с Рия".

Хотя они смогли без проблем договориться об имени, именно здесь их мысли перестали совпадать. Объясняя причину их разногласий, она пояснила: "Он хочет, чтобы ее второе имя было Галадриэль. Да, как в "Властелине колец". Майя Галадриэль".

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Вместо этого мама предложила другие имена персонажей из культовых книг Дж. Р. Р. Толкина, которые могут больше соответствовать имени Майя, но он не сдвинулся с места. Анонимная женщина объяснила: "Итак, я сказала, как насчет Майи Арвен или Майи Эовин, если мы застряли на этой эльфийской теме. Он говорит, что абсолютно нет".

Будущая мама выразила беспокойство по поводу того, что над ее ребенком будут издеваться, и спросила, как ей следует "передумать". Она добавила: "Я бы предпочла, чтобы у нее не было второго имени, чем у Галадриэль. Я за крутые, уникальные имена, но для меня это нет".

Некоторые предлагали ей просто сказать "нет", но, по словам женщины, это не сработало. В комментарии к исходному посту она сказала: "Я сказала ему нет. Я действительно разозлилась и пошла гулять, ха! Он полностью выбрал это второе имя. Мы никогда не ссорились из-за ничего раньше за все шесть лет нашей совместной жизни. Это смешно".

Интерестные случаи с именами детей

Все родители знают, что выбрать правильное имя для ребенка может быть очень сложно. Есть много мест, из которых можно черпать вдохновение - например, любимый фильм, покойные родственники или даже любимая книга. Одна женщина рассказала, что ее сестра, которой нравится Роман "Паутина Шарлотты", выбрала такое плохое имя для своего сына, что ей нужно его изменить.

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