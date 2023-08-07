Всего за два дня ролик с этим очаровательным котом собрал 6,8 миллиона просмотров в TikTok.

В сети стал вирусным ролик из TikTok с подборкой фото кота с невероятно яркими изумрудно-зелеными глазами.

Всего за два дня клип собрал 6,8 миллиона просмотров. Его опубликовали на страничке аккаунта Fiona The Cat в TikTok.

"Самый фотогеничный кот в мире", - говорится в подписи к видео.

На обнародованных кадрах кот изображен крупным планом, и его яркие изумрудные глаза кажутся огромными, как заметили некоторые пользователи.

"Это действительно самая красивая кошка с самыми красивыми глазами, которых я когда-либо видел за всю свою жизнь"", "У нее великолепные глаза", "Боже, она прекрасна, я так люблю ее глаза", "Ее глаза похожи на драгоценности", "Я очарована ее бирюзово-зелеными глазами", - отреагировали тиктокеры в комментариях.

В TikTok завирусилась оптическая иллюзия

На днях в TikTok завирусилась новая оптическая иллюзия. Сообщалось, что картинка дает представление о вашей личности, показывая, любите ли вы "плыть по течению" или предпочитаете все контролировать. По утверждению автора, на тот или иной вариант укажет фигура, которую на картинке вы увидите первой.

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