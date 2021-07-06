Ролик TikTok, на котором собаке по кличке Гордо на нос садятся большие бабочки, быстро стало вирусным в сети.
Видео опубликовала пользовательница соцсети из американского штата Айдахо под ником Spicymexicanbean.
Пес играл на лужайке с теннисным мячиком, когда к нему вдруг подлетели две большие желто-черные бабочки и начали виться вокруг его носа. От удивления Гордо аж уронил мячик из пасти и стал завороженно наблюдать за летающими насекомыми, одно из которых приземлилось ему прямо на нос.
Видео стало вирусным, набрав в течение трех суток более 18,6 миллиона просмотров и 5,4 миллиона лайков.
В комментариях люди называли видео «самым прекрасным в мире».
«Ах, я плачу. Такой прекрасный нежный щенок. Спасибо, что поделились», «Он такой деликатный и осторожный», «Самый красивый и величественный момент на свете. Просто чистая ангельская любовь», «Может быть, этот мир не та уж жесток», - писали растроганные пользователи.
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