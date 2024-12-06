Одна из ошибок - не проверять меню заранее.

Диетологи Минди Хаар и Алекс Эвинк назвали распространенные ошибки в питании во время праздников, которые приводят к жиру на животе, и рассказали, как их избегать, пишет eatthis.com.

5 ошибок в питании на праздники - как не набрать вес

Отказываться от сытного перекуса перед праздничными встречами. Как отметила Хаар, вы можете прийти на праздничную вечеринку ужасно голодными, и для некоторых это часто приводит к потреблению гораздо большего количества калорий, чем требуется организму в течение дня. Диетологи советуют: чтобы контролировать потребление калорий, съедайте здоровую, сытную закуску перед тем, как отправиться на праздничные мероприятия.

Не проверять меню заранее. Доктор Хаар рекомендует по возможности всегда проверять меню праздничного обеда или ужина. Многие закуски и основные блюда могут казаться полезными, а на самом деле это далеко не так.

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Переоценивать количество сожженных калорий. Переоценка количества сожженных калорий во время тренировки в день праздничного торжества - еще одна простая, но пагубная ошибка. Когда целый час ходьбы, бега или езды на велосипеде мог сжечь 300–400 калорий, большие порции и калорийные десерты могут очень быстро превысить это число, отметила Хаар.

Слишком быстро есть. Это распространенная ошибка в праздничных закусочных, которая может привести к образованию жира на животе. Важно замедлять темп. Как объяснила диетолог Хаар, поскольку мозгу требуется 20 минут, чтобы определить, что желудок полон. А потому замедление темпа еды может привести к более раннему насыщению, добавила специалист.

Баловать себя на протяжении всего праздничного сезона. Использование всего праздничного сезона как времени для баловства может иметь серьезные обратные последствия. По словам Эвинк, такое настроение может привести к набору веса. Она посоветовала быть последовательными в своих усилиях и установить четкий распорядок дня.

Напомним, ранее диетолог назвала 8 лучших углеводов для завтрака, если вы хотите похудеть.

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