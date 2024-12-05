В списке есть гауда и моцарелла.

Сыр может быть отличным вариантом для добавления большего количества белка в рацион. Как напоминает verywellhealth.com, белок необходим для наращивания и поддержания мышечной массы, а также других жизненно важных процессов в организме.

Топ-10 сыров с высоким содержанием белка

Пармезан. Низкокалориен и благодаря высокому содержанию белка поддерживает ощущение сытости.

Романо. Не только богат белком, но и является хорошим источником кальция, который полезен для здоровья костей.

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Грюйер. Кроме белка, содержит пробиотики, которые могут помочь улучшить здоровье пищеварительной системы. Также этот сыр богат фосфором, который вместе с кальцием укрепляет кости и зубы.

Швейцарский сыр. Известен низким содержанию натрия, может помочь увеличить потребление кальция, а также является источником пробиотиков, которые могут способствовать появлению полезных бактерий в кишечнике.

Проволоне. Богат сывороточным молочным белком, который полезен для наращивания мышечной массы. Он также является хорошим источником пробиотиков для здоровья кишечника.

Эдам. Является хорошим источником полноценного белка, то есть в нем достаточно каждого из строительных блоков белка, известных как незаменимые для организма аминокислоты.

Гауда. Является хорошим источником кальция, содержит мало молочного сахара лактозы, что делает его альтернативой для людей с соответствующей непереносимостью.

Моцарелла. Хороший источник кальция, который может помочь предотвратить остеопороз. Кроме того, свежая моцарелла содержит много пробиотиков, помогающих кишечнику.

Чеддер. Этот сыр также не только богат белком, но и является хорошим источником кальция - 1 унция обеспечивает около 20% суточной потребности взрослого человека.

Колби Джек. Богат белком, кальцием и другими минералами, необходимыми для поддержания здоровья костей.

Напомним, ранее УНИАН назвал 8 лучших углеводов для завтрака, если вы хотите похудеть.

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