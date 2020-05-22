Убийца из США завел кулинарный блог в тюрьме и стал звездой сети (фото)

31-летний Джерон Комбс готовит еду у себя в камере, используя самодельные приспособления.

В Калифорнии пожизненно заключенный американец завел кулинарный блог в тюрьме и стал звездой сети.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Блог в TikTok под ником @blockboyjmomey завел 31-летний Джерон Комбс, отбывающий пожизненное заключение за убийство. Страница мужчины собрала более 1,3 миллиона лайков, а самый популярный ролик посмотрели 5,4 миллиона раз.

Комбc готовит еду у себя в камере, используя самодельные приспособления. Так, с помощью сломанной микроволновки и металлической кровати он сделал гриль.

Мужчина отмечает, что еда собственного приготовления кажется ему вкуснее, поэтому он и увлекся кулинарией. Он готовит для других заключенных и друзей, а своим фирменным блюдом считает буррито.

Как сообщал УНИАН, в США появилась вакансия дегустатора конопли за $3 тысячи в месяц.