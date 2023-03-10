Объясняя своей аудитории, что же он держит в руках, иностранец сказал: "свиной жир с зеленью".

Блогер из Лос-Анджелеса из популярного YouTube-проекта "Geography Now" побывал в Украине и впервые попробовал украинское сало.

Во время поездки во Львов тревел-блогер открыл для себя украинскую кухню и был удивлен, что она вполне совпала с его гастрономическими вкусами.

Объясняя своей аудитории, что же он держит в руках, иностранец сказал: "свиной жир с зеленью".

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Американец добавил, что обожает "жирную-прежирную соленую пищу", и поэтому сало ему очень понравилось. Следующим блюдом во время дегустации был украинский борщ, путешественник ограничился одной репликой: "Это невероятно".

Дискуссии вокруг украинского борща - что известно

Уже много лет между Россией и Украиной продолжались дебаты по поводу того, какой из стран принадлежит популярный борщ. С начала полномасштабного вторжения Москва предпринимала безуспешные попытки присвоения украинского блюда.

Например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова даже заявляла, что признание борщом за украинской кухней каким-то образом подтверждает украинский нацизм.

Наконец, в июле 2022 года в ЮНЕСКО признали борщ нематериальным культурным наследием.

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