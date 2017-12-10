Гражданин Дании проиграл суд против бобров

В Дании землевладелец проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу имущества бобрами, сообщает телеканал TV2.

Житель Западной Ютландии подал иск против Датского агентства по охране окружающей среды из-за того, что бобры нанесли вред деревьям и озеру в его землевладении. Мужчина требовал компенсацию на сумму от 200 до 300 тыс. датских крон (€37–40 тыс.).

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Однако суд города Хольстебро отклонил иск пострадавшего, кроме того, его обязали заплатить агентству 30 тыс. крон (€4 тыс.) за судебные издержки.

В решении суда говорится, что организация уже возместила мужчине ущерб.

Эксперты заявляют, что бобры, из-за которых судился землевладелец, благоприятно влияют на местную экосистему.

В интервью телеканалу мужчина заявил, что "разочарован решением суда, но не удивлен". Причиной своего поражения в суде он назвал бюрократию. Датчанин добавил, что планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.