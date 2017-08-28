"Президент России Петр Порошенко": прокремлевские пропагандисты снова оконфузились (фото)

11:41, 28 августа 2017
Курьёзы
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Пропагандисты исправили ошибку, но внимательные читатели все равно ее заметили.

Порошенко протитровали как президента РФ / facebook.com/ayder.muzhdabaev

Российские пропагандисты телеканала "Звезда" снова оконфузились. В этот раз - с новостью о поздравлении Порошенко временно оккупированного Донецка с Днем города.

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Журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook опубликовал скриншот, на котором видно, что главу украинского государства протитровали президентом России. Хотя ошибку исправили, ее все равно заметили. 

"Российские СМИ немного забегают вперед, но все-таки можно поздравить Петра Алексеевича", - написал он.

Как сообщал УНИАН, телеканал Russia Today (RT) запустил проект Fakecheck, призванный разоблачать лживые новости.

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Теги: #конфуз на телеканале Звезда#Порошенко протитровали президентом РФ