"Президент России Петр Порошенко": прокремлевские пропагандисты снова оконфузились (фото)
11:41, 28 августа 2017Курьёзы
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Пропагандисты исправили ошибку, но внимательные читатели все равно ее заметили.
Порошенко протитровали как президента РФ / facebook.com/ayder.muzhdabaev
Российские пропагандисты телеканала "Звезда" снова оконфузились. В этот раз - с новостью о поздравлении Порошенко временно оккупированного Донецка с Днем города.
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Журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook опубликовал скриншот, на котором видно, что главу украинского государства протитровали президентом России. Хотя ошибку исправили, ее все равно заметили.
"Российские СМИ немного забегают вперед, но все-таки можно поздравить Петра Алексеевича", - написал он.
Как сообщал УНИАН, телеканал Russia Today (RT) запустил проект Fakecheck, призванный разоблачать лживые новости.
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