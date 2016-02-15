Помощнику Медведева мерещится намерение военных США заразить абхазских комаров вирусом Зика

По словам Онищенко, на побережье Черного моря в Абхазии с 2012 года российские энтомологи регистрировали подвид комара, который является переносчиком вируса Зика, передает Русская служба ВВС.

"Это меня беспокоит, потому что где-то в ста километрах от этого места, где сегодня живет этот комар, в самом близком приближении к нашим границам находится военная микробиологическая лаборатория армии Соединенных Штатов Америки", - заявил он.

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По мнению Геннадия Онищенко, "не для того Пентагон строил военную биологическую базу, чтобы защитить грузинских детей от кори".

В понедельник стало известно, что Роспотребнадзор зарегистрировалпервый в России случай заболевания человека лихорадкой Зика.