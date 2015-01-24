В США владелец Tesla решил превратить электрокар в отель

Соответствующее объявление мужчина по имени Стив разместил на сайте Аirbnb, пишет Лента.ру.

«Переночуйте в первом в мире Tesla-отеле!» — написал хозяин автомобиля.

По его словам, в седане есть необходимые удобства — двухместный надувной матрац, постельное белье, а также светильники с дистанционным управлением, как отметил владелец, для создания настроения. Постояльцы могут воспользоваться кухней, ванной и посмотреть телевизор в расположенном неподалеку жилье.

«Tesla-отель» находится в Финиксе — столице штата Аризона. Ночью машина-гостиница припаркована в гараже. Хозяин сообщил, что может забрать клиентов из аэропорта и отвезти их туда, если график позволит ему это.

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Автовладелец рассказал телеканалу CBS5, что его Tesla S стоит около 119 тысяч долларов. «Сам я ночевал в этой машине трижды, так почему бы не позволить это другим», — отметил он.

Tesla Model S — пятидверный электромобиль американской компании Tesla Motors. Поставки электрокара в США начались в 2012 году.

Tesla Motors является резидентом Кремниевой долины. Компания была названа в честь знаменитого электротехника Николы Теслы. Среди инвесторов Tesla Motors — основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.