В Британии голые официанты обслужили бабушек в доме престарелых (фото)

Организатор Клэр Мартин рассказала, что идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп.

В доме престарелых в британском городе Колчестер устроили вечеринку с голыми официантами.

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Об этом сообщает издание Daily Mail. Мероприятие прошло в доме престарелых Милтон Лодж. Организатор Клэр Мартин рассказала, что идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп.

По ее словам, все 11 бабушек принарядились к вечеру и «хихикали как школьницы». Официанты подали им ужин из трех блюд, а также предложили старушкам массаж, и ни одна из них не отказалась. Также на вечеринке присутствовали дочери и внучки пенсионерок.