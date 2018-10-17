В Британии голые официанты обслужили бабушек в доме престарелых (фото)
05:25, 17 октября 2018Курьёзы
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Организатор Клэр Мартин рассказала, что идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп.
Официанты подали им ужин из трех блюд / Фото: Milton Lodge Retirement Home
В доме престарелых в британском городе Колчестер устроили вечеринку с голыми официантами.
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Об этом сообщает издание Daily Mail. Мероприятие прошло в доме престарелых Милтон Лодж. Организатор Клэр Мартин рассказала, что идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп.
По ее словам, все 11 бабушек принарядились к вечеру и «хихикали как школьницы». Официанты подали им ужин из трех блюд, а также предложили старушкам массаж, и ни одна из них не отказалась. Также на вечеринке присутствовали дочери и внучки пенсионерок.
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