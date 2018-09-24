Злоумышленник в Киеве перепутал и сжег не тот автомобиль, который ему "заказали"

Правонарушитель согласился поджечь автомобиль местного жителя по просьбе знакомого, который хотел отомстить своему обидчику.

На улице Регенераторной в Киеве патрульные задержали мужчину, который поджег машину и пытался скрыться на такси.

Патрульные задержали поджигателя, а на место вызвали пожарных и сообщили о происшествии в территориальное управление полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как выяснилось, правонарушитель согласился поджечь автомобиль местного жителя по просьбе знакомого, который хотел отомстить своему обидчику. Мужчина направился на стоянку выполнять "заказ", однако перепутал машину.

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"Злоумышленник подложил под автомобиль пиротехнику и поджег ее, а после вызвал такси и пытался уехать. Однако его вовремя заметили патрульные, которые помешали убежать и задержали на месте. Мужчина признался, что поджег машину по просьбе товарища. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили предмет, похожий на гранту РГД-5, и запал к ней: опасные предметы изъяли и направили на экспертизу", - сообщил начальник Днепровского УП ГУНП в Киеве Александр Кузьмин.

Задержанный – местный житель, 1987 года рождения, ранее судимый за хранение наркотиков и кражу. Начатое производство по статьям умышленное повреждение имущества и незаконное обращение с боеприпасами. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Харьковском районе Киева на автостоянке выгорели шесть автомобилей. Возгорание началось с машины активиста, который и ранее получал угрозы.