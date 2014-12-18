В Норвегии проститутка отсудила у налогового инспектора почти 10 тысяч долларов

В Осло 34-летняя нигерийская проститутка Патриция (фамилия женщины не называется) отсудила деньги у норвежского налогового инспектора. Теперь сотруднику налоговой службы предстоит вернуть 74 тысячи крон (9,8 тысячи американских долларов), которые он забрал у работницы секс-индустрии в качестве налога с дохода за оказание интимных услуг, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.

В суде пришли к выводу, что мужчина не имел права требовать от Патриции уплаты налогов. Женщина осталась довольна вынесенным вердиктом. «Однако мне сказали, что деньги сразу не вернут. Хочу, чтобы это все поскорее закончилось, мне нужны наличные», — заявила работница секс-индустрии.

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Деньги были изъяты у Патриции в августе. В налоговой службе заявили, что деньги были заработаны в Норвегии, поэтому с них необходимо платить налог.

В 2009 году в Норвегии вступил в силу закон, запрещающий подданным королевства пользоваться услугами проституток. Человек, которого уличат в том, что он платил за интимные услуги, могут оштрафовать или заключить под стражу. Закон предусматривает наказание в виде полугода лишения свободы. В случае, если проститутка была несовершеннолетней, клиенту грозит срок до трех лет тюрьмы.