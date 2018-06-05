Премьер Нидерландов пролил кофе в здании парламента и под аплодисменты уборщиц сам за собой убрал (видео)

На видео Рютте разлил кофе, а затем попросил у уборщицы швабру, чтоб самому за собой убрать.

Видео Seydo İbrahim В Сети появилось видео, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте моет пол в здании парламента. На видео Рютте разлил кофе, а затем попросил у уборщицы швабру, чтоб самому за собой убрать. Такое поведение премьера поразило уборщиц парламента, которые сопроводили уборку Рютте громкими аплодисментами. Как сообщал УНИАН, на фото из Рады попал забавный момент нерабочего общения Ляшко с однопартийцами. На фото Олег Ляшко держит в руках глиняную корову и радуется.

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