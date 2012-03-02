Ветераны флота задумали поднять подлодку царских времен в Крыму

Министерство культуры Украины и севастопольский союз ветеранов-подводников просят командование Черноморского флота РФ помочь поднять с внешнего рейда Севастополя подводную лодку «Скат», построенную в 1904 году. Субмарина была затоплена в 1919 году по приказу командования Русской добровольческой армии и теперь лежит на глубине 76 метров.

«Она совершенно не повреждена, на ней остались даже вооружение и боеприпасы и даже личные вещи моряков», – сказал в эфире телеканала НТС директор департамента подводного наследия Института археологии НАН Украины Сергей Воронов.

Задачу подъема «Ската» может осуществить только судно «Коммуна» аварийно-спасательной службы ЧФ РФ. На подлодке планируют создать музей. Для того, чтобы законсервировать ее и привести в музейный вид, потребуется порядка 1 млн. грн.

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