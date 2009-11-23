Украинские националисты хотят в Крыму памятник воинам ОУН-УПА

Конгресс украинских националистов обратился к властям Симферополя с просьбой выделить участок земли для установки памятника горожанам, которые воевали в рядах ОУН-УПА, утверждает лидер крымской организации КУН Василий ОВЧАРУК.

"Установление памятника вызвано стремлением защитить память тех, кто честно боролся с оккупантами", - сказал ОВЧАРУК, слова которого цитирует пресс-служба КУН.

"Наше задание - показать правдивую историю о национально-освободительной борьбе украинского народа, а не ту, которая писалась членами КПСС", - заявил лидер крымской организации Конгресса украинских националистов.

Активисты планируют установить возле памятника плиту с именами тех, кого они считают патриотами Крыма.