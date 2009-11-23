Украинские националисты хотят в Крыму памятник воинам ОУН-УПА
10:03, 23 ноября 2009Крым
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КУН просит землю
|Василий Овчарук
"Установление памятника вызвано стремлением защитить память тех, кто честно боролся с оккупантами", - сказал ОВЧАРУК, слова которого цитирует пресс-служба КУН.
"Наше задание - показать правдивую историю о национально-освободительной борьбе украинского народа, а не ту, которая писалась членами КПСС", - заявил лидер крымской организации Конгресса украинских националистов.
Активисты планируют установить возле памятника плиту с именами тех, кого они считают патриотами Крыма.
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