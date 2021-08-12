Телеведущий сравнил процесс обогащения руды с видом на закат солнца, который открывается из окна отеля путешественника.

Путешественник Дмитрий Комаров считает, что подготовка руды к плавке на предприятиях группы "Метинвест" напоминает процесс сборов перед долгожданным путешествием и требует такого же тщательного планирования.

Такой ассоциацией он поделился в рамках нового видеопроекта группы "Метинвест" - "Металлическая звезда", в котором украинские звезды красочно рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

"Круто, когда вы сами знаете, куда поехать. Но чтобы путешествие вышло действительно интересным, к нему нужно подготовиться, как это делают с железной рудой. Подготовка к путешествию очень похожа на подготовку руды к плавке", - сказал он.

Проводя аналогию между этими двумя процессами, звездный ведущий отметил, что перед путешествием сначала нужно "перерыть" тонну информации и выудить из нее самое ценное, потом "обогатить" эти знания советами местных. Также и с рудой: прежде, чем отправить ее в плавильный вояж, нужно отобрать самые полезные и лучшие элементы.

Комаров назвал обогащение и флотацию руды в металлургии "идеальным путеводителем".

Затем украинская телезвезда сравнила процесс обогащения руды с видом на закат солнца, который открывается из окна отеля путешественника.

Таким образом группа "Метинвест" красочно и интересно объяснила, каким увлекательным может быть процесс производства стали.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Робимо українське", запуск которого "Метинвест" приурочил к своему пятнадцатилетию.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Божко