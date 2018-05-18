Неделя в цифрах

1 – балл получила от России украинская исполнительница Злата Огневич во время музыкального конкурса «Евровидение», что стало рекордным минимумом за всю историю состязания (обычно страны-соседки отдавали друг другу максимальное количество балов – от 10 до 12). По итогам голосования украинка заняла третье место, а россиянка – пятое. Победу получила представительница Дании.

2 журналиста – корреспондент «5 канала» Ольга Сницарчук и фотограф газеты «Коммерсант» Влад Содель – подверглись нападению в центре Киева после акции «Вставай, Украина!». Милиция возбудила по данному факту уголовное производство по статье 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений), но за сутки не смогла найти подозреваемого, несмотря на многочисленные фотографии с места события.

5 раз – во столько смертность от внешних причин у мужчин в возрасте от 16 до 59 лет превышает женскую, от всех причин в целом – в три раза. Самые высокие показатели смертности в Украине у мужчин – в возрасте 45–49 лет и у женщин в возрасте – 30–44 лет. В целом, в результате разного рода несчастных случаев, травм и отравлений в Украине погибает более 40 тысяч человек (до 70% из которых находятся в трудоспособном возрасте) ежегодно.

6,8% украинских семей (около 1 миллиона супружеских пар) касается проблема нежелательного бесплодия. При этом считается, что уровень бесплодия в нашей стране является невысоким – 3,5-2,8 на 1000 человек женского населения и 0,5 – мужского.

8 – такое количество лучших молодых футболистов Лиги Европы назвали эксперты. В их число попал и украинец – игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка.

9 категорий граждан Украины смогут оформлять визы по упрощенной процедуре согласно ратификации усиленного соглашения с Европейским Союзом об упрощенном порядке выдачи виз, которое вступит в силу 1 июля 2013 года. Легче оформить визу будет их водителям-перевозчикам, представителям международных организаций, журналистам и техническому персоналу СМИ.

10 минут провел Президент Украины Виктор Янукович в Верховной Раде Украины 15 мая. Глава государства заслушал присягу судей Конституционного суда и ушел, не обратившись к парламенту и не выслушав обращений народных депутатов.

16,3% -14,5% составляет общий показатель смертности в Украине в последние пять лет, что считается слишком высоким для европейской страны. Самый низкий уровень общей смертности наблюдается в западной части Украины (11,8–13,8%), самый высокий – в северных областях (16,6–18,6%).

78-ю строку из 80 заняла Украина в рейтинге стран, где лучше всего родиться по версии журнала The Economist. Возглавили рейтинг Австралия, Швейцария, Норвегия и Швеция.

79,4% украинцев в возрасте старше 16 лет против любых сексуальных отношений между людьми одного пола согласно социологическому опросу. 59% из считают подобные отношения аморальными и распутными, а больше половины вообще не пускали бы в Украину вообще как мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, так и женщин, которые практикуют секс с женщинами.

87% составило увеличение чистого убытка национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн.

123 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", провалив таким образом в седьмой раз за 10 лет попытку облегчить и упорядочить процедуру усыновления украинских детей иностранцами.

373 народных депутата проголосовали в первом чтении и в целом за закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реализации государственной антикоррупционной политики». Законом предусмотрено определить механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определить институты, ответственные за осуществление контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта интересов.

4000 правоохранителей обеспечивали безопасность граждан во время акций протеста в Киеве 18 мая. При этом, по данным милиции, протестующих против действующей власти было не больше 5000. Сами оппозиционеры заявили о 50 тысяч участников акции «Вставай, Украина» в столице.

5007 подписей жителей Николаевской области за освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко передали в Администрацию Президента Украины народные депутаты Роман Забзалюк, Владимир Арьев и Василий Кравчук.

15 500 объектов стоимостью более, чем 2,5 миллиарда долларов, украдено в столице из-за противозаконных постановлений Киевсовета в период с 2001 по 2010 год, по словам юристки Татьяны Монтян.

6 200 000 гривен – на такую сумму были допущены нарушения при строительстве вертолетной площадки в селе Пекари Каневского района Черкасской области, как показала проверка Государственной финансовой инспекции. Как известно необходимость строительства вертодромов Кабинет министров объяснял тем, что иностранные туристы, которые приедут на Евро-2012, вероятно, захотят посетить Шевченковские места. Насколько известно, за полтора года существования, площадка приняла 14 рейсов. На ее строительство, по разным источникам, было потрачено от 100 до 130 млн грн бюджетных средств.

Анастасия Береза