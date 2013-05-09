Милиция опровергает причастность работников ГАИ к резонансной аварии

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, работники ГАИ стали случайными свидетелями дорожно-транспортного происшествия и одними из первых прибыли на место ДТП.

По данным милиции, в частности, 7 мая, приблизительно в 20.40 житель г. Ивано-Франковск, управляя микроавтобусом марки "Фольксваген Транспортер", двигаясь по ул. Ивасюка в Ивано-Франковске, на участке дороги с незначительным закруглением в левую сторону, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на бетонную опору троллейбусной линии электропередач.

В результате ДТП водитель умер по пути в лечебное учреждение в карете скорой медицинской помощи от массивного внутреннего кровотечения, закрытой тупой травмы грудной клетки, множественных двусторонних переломов ребер с разрывом легких и сердечной сумки.

«Как отмечают работники Госавтоинспекции, они направлялись по маршруту несения службы и стали случайными свидетелями дорожно-транспортного происшествия и одними из первых прибыли на место ДТП. Непосредственно после ДТП вызывали карету скорой медицинской помощи, обеспечивали охрану места происшествия и безопасность дорожного движения», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прокуратура начала проверку относительно превышения служебных полномочий работниками Госавтоинспекции и возможного совершения ДТП в Ивано-Франковске 7 мая.

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При этом, по мнению очевидцев, возможной причиной аварии было преследование сотрудниками ГАИ грузового микроавтобуса. Возмущенная толпа окружила патрульный автомобиль и требовала немедленно выяснить находились ли работники ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Представители милиции не смогли успокоить разозленных людей.

Только после приезда заместителя прокурора области Олега Кипера и его общения с гражданами был начат осмотр места происшествия и проведение первоочередных следственных действий.

Было проведено медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что работники милиции во время несения службы были трезвыми.