Школьница спасла трехлетнюю девочку, упавшую в реку

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в с. Долговое Великоалександровского района на р. Ингулец 11-летняя Лина Поспилько, ученица 5-го класса Старосельской общеобразовательной школы, спасла 3-летнюю односельчанку Швец Софию.

В тот день школьница рыбачила на реке Ингулец. К ней подошла одноклассница со своей младшей сестренкой. Трехлетняя Софийка села на край берега и начала играть с водой. Неожиданно она утратила равновесие и упала в реку. Ее сестра запаниковала, потому что не умела плавать, но Лина не растерялась и быстро бросилась в воду. Лина, которая уверенно держалась на воде, вынула Софию и доставила на берег.

Маленькая героиня из Херсонской области будет представлена к участию в ежегодной Всеукраинской акции «Герой - спасатель года».