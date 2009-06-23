В вашингтонском метро столкнулись поезда (добавлено фото)

В вашингтонском метро 22 июня произошло столкновение двух поездов, передает в прямом эфире телеканал CNN. Столкновение произошло недалеко от станции "Форт Тоттен" (Fort Totten) на "красной" - самой загруженной - ветке метрополитена на северо-востоке города.

По сведениям газеты The Washington Post, столкновение произошло в пять часов вечера по местному времени. Поезд, следовавший в направлении "Шейди Гроув" (Shady Grove), сошел с рельс в районе станций "Такома" (Takoma) и "Форт Тоттен", а затем врезался в другой поезд.

Четыре человека погибли и десятки ранены в результате столкновения, сообщил журналистам на пресс-конференции мэр американской столицы Адриан Фенти. "Как я понимаю, это самая кровавая авария в истории нашего метро", - сказал мэр.