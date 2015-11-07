Официальное открытие XV ножевого шоу "Стальная грань"
Мероприятие пройдет в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).
10-30 – Начнет работу кузня. Кузнецы Украины (большим коллективом) выкуют восточный поварской топор - Chuka Bocho.
С 10.45 начнётся ковка скоб для сооружений укреплений из дерева, блиндажей.
На предоткрытие приглашаются к ковке представители СМИ – внесите свою лепту, изготовьте собственными руками действительную помощь.
Скобы будут коваться два дня. К ковке приглашаются и взрослые и дети.
Также оба дня на XV Стальной Грани волонтёры будут плести маскировочную сетку для ребят из АТО. К участию приглашаются все неравнодушные.
Всё, изготовленное на XV Стальной Грани участниками и гостями, будет передано ребятам (военнослужащим и волонтёрам), которые отвезут всё в зону АТО и передадут их украинским воинам с пожеланиями здоровья, удачи и благодарностью за героизм в защите Украины.
На XV ножевом шоу «Стальная грань» традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.
В программе ножевого шоу запланировано большое количество тренингов и мастер- классов как по боевым искусствам, так и по медицине.
Удивительные цирковые трюки в исполнении артистов Сергея и Наталии Шадриных можно будет увидеть в субботу, 7 ноября с 13.00 до 14.00 часов.
Посетителей также ждет масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.
Полная программа XV ножевого шоу «Стальная грань»:
http://steeledge.com.ua/proekt.html
Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85
Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).
График работы XIV ножевое шоу «Стальная грань»:
07.11.15 : 10.30 - 19.00,
08.11.15 : 10.00 - 18.00.
Стоимость билета : 25 гривен. Дети до 14 лет - бесплатно.