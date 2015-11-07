Официальное открытие XV ножевого шоу "Стальная грань"

Мероприятие пройдет в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).

10-30 – Начнет работу кузня. Кузнецы Украины (большим коллективом) выкуют восточный поварской топор - Chuka Bocho.

С 10.45 начнётся ковка скоб для сооружений укреплений из дерева, блиндажей.

На предоткрытие приглашаются к ковке представители СМИ – внесите свою лепту, изготовьте собственными руками действительную помощь.

Скобы будут коваться два дня. К ковке приглашаются и взрослые и дети.

Также оба дня на XV Стальной Грани волонтёры будут плести маскировочную сетку для ребят из АТО. К участию приглашаются все неравнодушные.

Всё, изготовленное на XV Стальной Грани участниками и гостями, будет передано ребятам (военнослужащим и волонтёрам), которые отвезут всё в зону АТО и передадут их украинским воинам с пожеланиями здоровья, удачи и благодарностью за героизм в защите Украины.

На XV ножевом шоу «Стальная грань» традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.

В программе ножевого шоу запланировано большое количество тренингов и мастер- классов как по боевым искусствам, так и по медицине.

Удивительные цирковые трюки в исполнении артистов Сергея и Наталии Шадриных можно будет увидеть в субботу, 7 ноября с 13.00 до 14.00 часов.

Посетителей также ждет масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.

Полная программа XV ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/proekt.html

Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85

Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).

График работы XIV ножевое шоу «Стальная грань»:

07.11.15 : 10.30 - 19.00,

08.11.15 : 10.00 - 18.00.

Стоимость билета : 25 гривен. Дети до 14 лет - бесплатно.