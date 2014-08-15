Военные ремонтники совместно с предпринимателями восстановили вооружение минометной батареи

В частности, члены организации приобрели 32 аккумуляторные батареи для одного из противотанковых управляемых ракетных комплексов и немало запасных частей и деталей для ремонта автомобильной техники. Восстановление военной техники состоялось на ремонтных фондах воинской части.

- Благодаря закупке предпринимателями необходимых запчастей, мы отремонтировали шесть автомобилей ГАЗ-66 и КамАЗ. Они также передали нам гидравлический подъемник для перемещения груза, - сообщил начальник артиллерийской базы вооружения подполковник Александр Сварицевич. - Совместно с такими инициативными людьми мы повышаем качество и скорость выполнения работ для приближения освобождения Донбасса от террористов.

На базе автомобилей ГАЗ-66 транспортируются батальонные 120-мм минометы, которые входят в комплекс «Сани». После восстановления техники и вооружения состоялся тестовый марш боевых машин.