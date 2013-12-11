В Академии сухопутных войск проходят мероприятия "Дорожной карты" программы НАТО по совершенствованию военного образования DEEP

На протяжении четырех дней словацкие специалисты поделятся с украинскими коллегами опытом управления и организации учебного процесса в высших военных учебных заведениях, организации научной работы, применение имитационных технологий в учебном процессе и т.д.. Бригадный генерал Борис Дуркич и профессор Милан Сопочи прочитают ряд лекций, которые будут посвящены теоретической и практической подготовке лидеров. Все занятия будут проведены с учетом специфики современных вооруженных конфликтов, богатого опыта проведения миротворческих операций и миссий под эгидой Североатлантического альянса.

Сегодня, 11 декабря, в рамках вышеупомянутой " Дорожной карты" в украинском военном вузе начались занятия в формате семинара по языковой подготовке, во время которых своим опытом с украинскими коллегами делятся преподаватели английского языка Ирэна Севчикова и Нада Браздилова из Чешской Республики.

Справка. " Программа совершенствования военного образования " ( DEEP ) была разработана для поддержки усилий государств - партнеров НАТО по созданию, развитию и реформированию военных учебных заведений путем предоставления им помощи в составлении учебных программ и улучшения качества методик подготовки.

12 марта, в штаб -квартире НАТО в Брюсселе состоялось подписание Дорожной карты по направлениям сотрудничества Вооруженных Сил Украины с Агентством НАТО по стандартизации. Целью заключения данного документа является организация сотрудничества и получения экспертно - консультационной поддержки в области стандартизации, направленной на внедрение нормативных документов НАТО в Вооруженных Силах Украины, а также получения методической и практической помощи со стороны Агентства НАТО по стандартизации. Имплементация положений Дорожной карты способствовать реализации требований стратегических документов Украины в области обороны и безопасности, и трансформации Вооруженных Сил Украины в соответствии с лучшими мировыми стандартами.