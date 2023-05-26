В Соединенных Штатах Америки осудили договоренность между Минском и Москвой о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Соответствующее заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
"Мы решительно осуждаем эти договоренности. Это последний пример безответственного поведения России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад", – цитирует его слова "Укринформ".
Миллер отметил, что Штаты четко подчеркивали России, что использование химического, биологического или ядерного оружия в развязанной войне против Украины "приведет к тяжелым последствиям". В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что сейчас США не видят никаких признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны РФ, а также не видят необходимости вносить изменения в расположение собственных ядерных сил.
Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси
25 мая 2023 года во время визита в Беларусь министра обороны России Сергея Шойгу страны подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия на территории Беларуси. В то же время Шойгу подчеркнул, что решение о применении и контроле этого оружия будет оставаться за российской стороной.
Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перемещать ядерное оружие на территорию соседней страны.