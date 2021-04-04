В Болгарии сегодня проходят парламентские выборы.
Как сообщает DW, всего на 240 мест в парламенте претендуют почти 7 тысяч кандидатов.
От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойка Борисова, который возглавляет проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ.
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Правительство, сформированное коалицией ГЕРБ и националистов, прошлым летом находились под шквалом критики из-за обвинений в коррупции. Тогда страну всколыхнула волна антиправительственных протестов.
Согласно опросам, у партии ГЕРБ неплохие шансы остаться у власти - перед выборами она держала лидерство в общенациональных опросах. Четырехпроцентный барьер, согласно прогнозам, могут пройти до семи партий.
Наблюдатели считают, что активность избирателей будет невысокой в связи с третьей волной пандемии COVID-19.
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