От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойка Борисова, который возглавляет проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ.

В Болгарии сегодня проходят парламентские выборы.

Как сообщает DW, всего на 240 мест в парламенте претендуют почти 7 тысяч кандидатов.

От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойка Борисова, который возглавляет проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ.

Читайте такжеВ Болгарии арестовали шестерых чиновников за шпионаж в пользу России

Правительство, сформированное коалицией ГЕРБ и националистов, прошлым летом находились под шквалом критики из-за обвинений в коррупции. Тогда страну всколыхнула волна антиправительственных протестов.

Согласно опросам, у партии ГЕРБ неплохие шансы остаться у власти - перед выборами она держала лидерство в общенациональных опросах. Четырехпроцентный барьер, согласно прогнозам, могут пройти до семи партий.

Наблюдатели считают, что активность избирателей будет невысокой в связи с третьей волной пандемии COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская