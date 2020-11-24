Соглашение об армяно-азербайджанском перемирии должно было стать стратегической победой для режима Путина, но взамен оно скрывает ряд рисков.

Война в Нагорном Карабахе пока что закончилась, благодаря соглашению о перемирии, которое продвигала Москва. Но цена нового кровопролития пока не известна. Ее постепенно подсчитывают, составляя видео, на которых видны тела десятков армянских солдат, убитых в придорожных засадах. А также сообщения в TikTok, которые публикуют солдаты Азербайджана.

В роликах видно, как они ходят по брошенным этническими армянами домам, рассматривая семейные фото, одежду, разбросанные монеты и буфеты с бутылками армянского коньяка, - пишет Washington Post. Оценки также вносят еще один новый элемент: как президент России Владимир Путин стал ключевым арбитром в более чем 30-летней войне, которая берет свое начало еще со времен СССР.

Читайте такжеNew York Times: Нагорный Карабах показала, что большие державы снова решают судьбу меньшихПо условиям перемирия, примерно две тысячи российских "миротворцев" были развернуты в Нагорном Карабахе - сепаратистском анклаве под контролем этнически армянского правительства в пределах признанных миром границ Азербайджана. Российское военное присутствие подкрепляет точу зрения Кремля, который считает, что Азербайджан и Армения входят в его сферу влияния. Ведь обе страны были в прошлом составляющими Советского Союза.

В то же время появился другой геополитический соперник в противовес России - Турция. Она стала близким союзником Азербайджана и ключевым потребителем каспийской нефти и газа. Турецкая поддержка Азербайджана стала решающей для войны в Нагорном Карбасе. Но Владимир Путин смог заблокировать турецкие амбиции отправить своих "миротворцев" в спорный регион. Зато Анкара отправит своих военных в Азербайджан, а не непосредственно в Нагорный Карабах. И они будут участвовать в мониторинговом центре совместно с россиянами.

"Россия юридически закрепила победы на местах. Нравится это кому-то или нет, это соглашение о перемирии стало реальной дипломатической победой для Владимира Путина. Она позволила ему играть роль миротворца. Это воплощение того, о чем Путин и его окружение мечтали последние 20 лет - региональной гегемонии", - считает бывший посол США в России и директор Института международных исследований Freeman Spogli в Стэнфордском университете Майкл МакФол.

Но соглашение, заключенное при поддержке Кремля, не решает проблему, которая стала причиной войны в 1990-х годах. Она не отвечает на вопрос, какой статус должен быть у Нагорного Карабаха. Без всеобъемлющего мирного пакта, перемирие не продержится долго, - предостерегают аналитики.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина может извлечь урок из новой победы АзербайджанаЗоны боевых действий - знакомая территория для России. Ее военные силы развернуты в Сирии, а также на Востоке Украины. В Ливии российские наемники воюют на стороне мятежника Халифа Хифтера. Но Нагорный Карабах и его потенциально шаткое перемирие скрывает особые опасности. Поддержка миротворческих сил на протяжении многих лет-это дорогостоящая и рисковая инициатива.

"Я бы не называл это мирным соглашением. Проблема Нагорного Карабаха, именно первоочередная проблема, из-за которой стороны соперничают друг с другом, даже не упоминается в документе. Поэтому он не может быть основой для решения конфликта", - считает эксперт по вопросам Кавказа в лондонском аналитическом центре Chatham House Лоренс Боерс.

Издание пишет, что безопасность Нагорного Карабаха теперь зависит от присутствия войск России. И она постоянно под угрозой. Потому что Азербайджан может наложить вето на присутствие этих российских сил через 5 лет (так же как и Армения).

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань