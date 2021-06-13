За считанные секунды автомобиль утонул в яме с водой, над которой, как оказалось, стоял.

В индийском Мумбае сегодня утром припаркованный SUV полностью затонул под асфальтом.

Об этом пишет The Times of India.

На видео очевидцев видно, как машину буквально "засасывает" в яму: она погружается в воду и вскоре полностью пропадает из виду.

По данным полиции, водитель припарковал автомобиль над колодцем, в который в итоге машина и провалилась. Часть колодца была покрыта бетонной плитой, и люди ставили сверху машины.

Отмечается, что такие колодцы встречаются в местных жилищных сообществах - их накрывают, чтобы предотвратить размножение комаров. Однако из-за сильных дождей за последние несколько дней и, вероятно, веса автомобиля бетон обрушился.

В момент происшествия в салоне никого не было.

#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x — TOI Mumbai (@TOIMumbai) June 13, 2021

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Перевод: Катерина Комолова