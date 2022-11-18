Реакция международного сообщества "не является такой действенной, как бы хотелось", сказал Валерий Рябых.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых обеспокоен тем, что Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки.

"На фоне террористической тактики вытекает на повестку дня задача защиты критической инфраструктуры. Я именно с этим связываю передачу систем ПВО короткого и среднего радиуса действий. На фоне очень критической зависимости мирного населения от работы этих объектов - они, которые никогда не защищались - теперь будут браться под усиленную охрану. Никто не мог подумать, что в XXI веке подобные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения будут под ударами страны, которая имеет такие большие способности", - отметил эксперт для "Эспрессо".

По мнению Рябых, реакция международного сообщества "не является такой действенной, как бы хотелось".

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"Мне кажется, что этот сигнал с ракетой Х-55 должен очень серьезно и тщательно рассматриваться, потому что эта ракета может нести на себе боеголовку в 350 килотонн. Это очень мощный намек того существа, которое засело в Кремле", - подытожил он.

Запуск ракеты с имитатором ядерной боеголовки

Ранее издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что 17 ноября над Киевом сбили крылатую ракету типа Х-55, которая была оснащена имитатором ядерной боевой части.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что у России заканчиваются крылатые ракеты.

В ВСУ дали комментарий относительно этого события.