Отметим, что данные ограничения не касаются туристов. Они по-прежнему имеют право беспрепятственно выходить на улицу в любое время.

В Турции вводят общенациональный круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение будет действовать с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.

Читайте такжеВ Турции ужесточают карантинные ограниченияКак сообщает CNN Turk со ссылкой на циркуляр Министерства внутренних дел, во время действия комендантского часа граждане будут иметь право выходить из дома только для посещения ближайших продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля",- говорится в циркуляре министерства.

Отметим, что данные ограничения не касаются туристов. Они по-прежнему имеют право беспрепятственно выходить на улицу в любое время. Однако, те кто находятся в стране по долговременной визе или виду на жительство должны соблюдать данные ограничения.

Коронавирус в Турции

В марте правительство Турции приняло решение вновь ввести общенациональный комендантский час в выходные дни.

Неделю назад в стране суточный прирост заболеваемости коронавирусом показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.

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Автор: Ирина Погорелая